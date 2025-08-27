Radio FirenzeViola prosegue con le trasmissioni: segui le ultime di mercato!
Proseguono le trasmissioni di Radio FirenzeViola, la web-radio (fruibile anche in formato visual sul canale 92 digitale terrestre) gestita interamente dalla redazione di Firenzeviola.it. Adesso, dalle 19 alle 20 un'altra ora di diretta per seguire tutte le trattative del calciomercato della Fiorentina, in compagnia di Ludovico Mauro e Tommaso Loreto, dalle 21 invece c'è Extra Viola in collaborazione con RTV38.
Per ascoltarci CLICCA QUI!
Comuzzo, un "no" all'Arabia identico a quello di Kean, ma le riflessioni proseguonodi Tommaso Loreto
2 Tutti i dubbi di Comuzzo sull'Arabia: perché andare e perché no. La Fiorentina ha fatto il prezzo e intanto si muove anche il resto del mercato. Nicolussi Caviglia ciò che manca in mediana, Lindelof un affare, ma può esserci il nodo ingaggio
FirenzeViolaTra il futuro di Comuzzo e il probabile affare Lindelof. La certezza è che la difesa viola cambierà ancora
CalciomercatoComuzzo tra il no all'Arabia e il possibile inserimento del Milan. Nicolussi-Lindelof, il punto
Lorenzo Di BenedettoTutti i dubbi di Comuzzo sull'Arabia: perché andare e perché no. La Fiorentina ha fatto il prezzo e intanto si muove anche il resto del mercato. Nicolussi Caviglia ciò che manca in mediana, Lindelof un affare, ma può esserci il nodo ingaggio
Angelo GiorgettiRanieri sostituito per scelta tecnica è un segnale forte al gruppo. Mandragora da rinnovare, poi due colpi per chiudere il mercato: serve qualità a centrocampo e in difesa. Piccoli colpo che sa di calcio, Kean dovrà condividere gli spazi
Mario TeneraniStiamo calmi, un pari giusto. Ma Pioli ha ragione, c'è da lavorare. La difesa deve difendere con la squadra. Lamptey pronto a diventare il vice Dodò. Fortini balla tra Torino e Cagliari
