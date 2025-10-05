Radio Firenzeviola non si ferma: ora in diretta c'è "Domenica Viola"
Prosegue la giornata di dirette di Radio Firenzeviola che analizza la sconfitta della Fiorentina contro la Roma e i soli tre punti in classifica in sei giornate di Serie A. A partire dalle 20 sulla web-radio curata dalla redazione di Firenzeviola.it c'è "Domenica Viola" con Andrea Bruno Savelli e tutti i suoi ospiti, in diretta per un'ora e mezza.
Per interagire è possibile mandare messaggi o note audio su WhatsApp al 3487513933, mentre per intervenire in diretta il numero da chiamare è lo 0557711171. Vi ricordiamo che potrete anche seguirci in tv, sul canale 92 del digitale terrestre!
