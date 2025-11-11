Radio FirenzeViola, le nostre trasmissioni riprenderanno domattina alle 7

Riprenderanno domani alle 7 le trasmissioni di Radio FirenzeViola, la web-radio (fruibile anche in formato visual sul canale 92 digitale terrestre) gestita interamente dalla redazione di Firenzeviola.it che non vi lascia mai soli! Si partirà come al solito con la rassegna stampa di “Buongiorno Firenze” con Andrea Giannattasio. A seguire un’ora di “C’è Polemica”, condotto da Dario Baldi. Dalle 10 alle 12 spazio poi a “Chi si compra?” con la coppia Benvenuti-Lazzerini mentre dalle 12 alle 14 sarà la volta di “Viola amore mio” con Lorenzo Marucci e Luciana Magistrato.

Dalle 14 alle 16 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro” con la coppia Calamai-Loreto mentre dalle 16 alle 17 toccherà ad Alessandro Di Nardo dare vita assieme a Niccolò Santi ai "Tempi supplementari". Alle 17 poi spazio a “Garrisca al Vento”, in diretta fino alle 20 con terzetto Galassi, Bevilacqua e Giorgetti, nel corso del quale seguiremo la conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico viola Paolo Vanoli e del neo ds Roberto Goretti (interverrà anche Pietro Lazzerini). Chiuderà poi il palinsesto "Colpi d'ala" con Lorezo Marucci e Alberto DI Chiara che precederanno l'appuntamento classico con "Extra viola".

