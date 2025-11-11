Prosegue il lungo palinsesto di Radio FirenzeViola: adesso c'è "Extra Viola"

Prosegue il lungo palinsesto di Radio FirenzeViola: adesso c'è "Extra Viola"
Oggi alle 21:00Radio FirenzeViola
di Redazione FV

Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Da adesso, ore 21, fino alle 21:30 sarà la volta di "Extra Viola", il format di approfondimento condensato in 30' della giornata della Fiorentina realizzato da RFV in collaborazione con RTV38. Potrete seguirci dall'App o sul pc, anche in modalità video, oppure in tv smart o sul canale 92 del digitale terrestre per le province di Firenze, Prato e Pistoia mentre in auto potrete ascoltarci in modalità DAB.

Per ascoltarci CLICCA QUI!