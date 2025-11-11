RFV Nicoletti: "Commisso ha smentito la vendita della Fiorentina, ma tutto ha un prezzo"

L'ex dirigente sportivo e opinionista di Radio FirenzeViola, Costantino Nicoletti, durante "Garrisca al Vento" ha espresso il suo giudizio sulla situazione della Fiorentina: "Sono tre anni che Rocco Commisso sta valutando il pacchetto di maggioranza della Fiorentina, poi arriva la dichiarazione di Brambati. Io a quest'ultimo dico che, prima cosa hai sbagliato la valutazione della Fiorentina, perché 300 milioni sono troppo pochi e poi da Ferrari non mi è arrivato nemmeno un fax per informarmi. Anche io ho fatto una valutazione, dove dicevo che non avrei venduto la Fiorentina per meno di 500 milioni. Ora è arrivata la smentita, ossia che la Fiorentina non è in vendita. La smentita nasconde, secondo me, la verità cioè che la Fiorentina è già venduta. Io la butto lì, per me è già stata venduta, spero ad un fondo qatariota. Perché la Fiorentina è in una posizione di classifica triste, siamo ultimi, abbiamo voglia di vedere i giocatori che vincono, che sorridono e che fanno giocate. Commisso ha smentito, ma tutto è in vendita, serve solo la cifra giusta per proseguire alla vendita. Rocco ha sbagliato provando a riscrivere le regole del gioco, fallendo totalmente, perché non mi dite, che le tre finali sono un trofeo, perché non lo sono. Io ho provato in questi 7 anni a spiegare a Commisso che contano i piazzamenti, come dimostrato negli ultimi anni di Inter e Atalanta. Noi siamo troppo invaghiti della Conference League, dove dalla semifinale in poi si inizia a giocare, le altre sono partite di allenamento. Può accadere che, se disgraziatamente il prossimo anno siamo in Serie B, ci faranno fare la Conference ad honorem".

