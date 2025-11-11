RFV Angeloni esalta Galloppa: "Che risultati. Si è meritato di stare in prima squadra"

Il responsabile del settore giovanile della Fiorentina Valentino Angeloni, presente a Sansepolcro, in occasione dell’edizione 2025 del “Premio Clessidra”, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media presenti tra cui Firenzeviola.it.

Cosa pensa del percorso che sta facendo nel settore giovanile viola Daniele Galloppa?

“Daniele è con noi da tantissimi anni, ha ottenuto ottimi risultati ovunque partendo dall’Under-16 e vincendo la Coppa Italia in Primavera anche se la vera vittoria è quando i giovani arrivano in prima squadra. Ha avuto la possibilità di stare con la prima squadra in un momento difficile e penso che abbia dimostrato qualità, dimostrando di poter stare con i grandi. Il suo lavoro è stato apprezzato e questo per noi è molto importanti. Ha reso alcune cose difficili facili”.

È piaciuto anche per i toni usati in conferenza stampa…

“Sì, è un aspetto importante questo. E’ piaciuto a tutti: Daniele è giovane ma è un ragazzo per bene, perché da giocatore si è rotto quattro volte il legamento crociato. E’ migliorato tanto sotto l’aspetto del campo e fuori. La conferenza semplice e trasparente che ha fatto testimonia la sua crescita”.

Che bilancio fa del suo lavoro nel vivaio viola?

“Io sono all’apice del settore giovanile ma con me lavorano tante figure, da Maurizio Niccolini a tutti gli altri. Il Viola Park è la fotografia del nostro lavoro: Firenze deve essere orgogliosi del presidente Commisso e di un settore giovanile così. Ci aspettiamo di avere calciatori per la prima squadra. Ce ne sono tanti già ora ma ce ne sono tanti anche nelle categorie più giovani”.