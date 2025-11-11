Dagli inviati Nela sul 20° posto viola: "Chi non è abituato alla lotta per salvarsi rischia molto"

Presente a Sansepolcro, in occasione dell’edizione 2025 del “Premio Clessidra”, l’ex giocatore della Roma Sebino Nela ha rilasciato una lunga intervista ai media presenti - tra cui Firenzeviola.it - durante la quale ha parlato anche di Fiorentina. Ecco le sue parole a proposito del momento della squadra viola: “Le squadre non abituate a lottare per la retrocessione di solito rischiano molto. La Fiorentina resta però una buona squadra anche se non sono solito dare la colpa agli allenatori ma semmai ai giocatori. Ci sono delle criticità in tutti i reparti, evidentemente, e forse qualche giocatore è stato fatto passare per altro. I giocatori devono parlare tra loro nello spogliatoio, senza nessun altro”.

Che pensa delle dimissioni di Pradè?

“Forse ha valutato che non era più il caso di rimanere lì. C’erano già state molte critiche nel suo caso. Ma le responsabilità come sempre vanno suddivise. Dare le dimissioni è un modo come un altro non per scappare ma con grande onestà per ammettere di voler fare un passo indietro. Le colpe di questo momento viola non sono certo tutte sue. Va considerata anche l’assenza del presidente”.