Radio FirenzeViola, le nostre trasmissioni riprenderanno domani alle 14
Riprenderanno domani alle 14 le trasmissioni di Radio FirenzeViola, la web-radio (fruibile anche in formato visual sul canale 92 digitale terrestre) gestita interamente dalla redazione di Firenzeviola.it che non vi lascia mai soli!
Si partirà alle 14 con un'ora di approfondimenti condotta dal direttore Tommaso Loreto, poi due ore di "Firenze in campo" a cura di Francesco Benvenuti (dalle 15 alle 17) e infine completerà il palinsesto "Se fosse sempre domenica" con Lorenzo Di Benedetto e Chiara Bevilacqua che assieme ad Andrea Giannattasio dal Franchi vi racconteranno Fiorentina-Como. A seguire un lungo post-partita fino a tarda serata.
Pietro LazzeriniLa Fiorentina al momento è solo capo e coda, ora serve il resto. La mediana è la più incerta dell'era Commisso. L'estetica può attendere, conta solo vincere perché col Como non può essere uno scontro diretto
Luca CalamaiQuesta la mia Fiorentina: 4-3-2-1 senza Ranieri, Fagioli e Piccoli ma con Gud e Fazzini dietro Kean. Tornassi indietro riprenderei Pioli senza il minimo dubbio
