Radio FirenzeViola, le nostre trasmissioni riprenderanno domani alle 14

Radio FirenzeViola, le nostre trasmissioni riprenderanno domani alle 14FirenzeViola.it
Ieri alle 22:00Radio FirenzeViola
di Redazione FV

Riprenderanno domani alle 14 le trasmissioni di Radio FirenzeViola, la web-radio (fruibile anche in formato visual sul canale 92 digitale terrestre) gestita interamente dalla redazione di Firenzeviola.it che non vi lascia mai soli!

Si partirà alle 14 con un'ora di approfondimenti condotta dal direttore Tommaso Loreto, poi due ore di "Firenze in campo" a cura di Francesco Benvenuti (dalle 15 alle 17) e infine completerà il palinsesto "Se fosse sempre domenica" con Lorenzo Di Benedetto e Chiara Bevilacqua che assieme ad Andrea Giannattasio dal Franchi vi racconteranno Fiorentina-Como. A seguire un lungo post-partita fino a tarda serata.

Per ascoltarci CLICCA QUI!