Radio FirenzeViola, le dirette proseguiranno fino alle 20: ora il "Viola Weekend"

Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola, visual-web radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Alle 17:00 scatterà il "Viola Weekend" con due ore condotte da Ludovico Mauro e Samuele Fontanelli. Infine, straordinariamente dalle 19:00 alle 20:00, con Andrea Giannattasio viviamo un’altra ora tutta in salsa mercato! Per interagire con noi è possibile mandare messaggi o note audio su WhatsApp al 3487513933, mentre per intervenire in diretta il numero da chiamare è lo 0557711171. Vi ricordiamo che potrete anche seguirci in tv, sul canale 92 del digitale terrestre!
Nicolussi Caviglia è la chiave di volta del gioco di Pioli. Lindelof e un esterno per completare la rosa e sulle fasce potrebbero restare tutti. L'obiettivo di questa Fiorentina deve essere l'Europa Leaguedi Pietro Lazzerini
FirenzeViolaTutto fatto per Lindelof, prima però una cessione: chi sarà a fargli spazio nella retroguardia viola?
Luca CalamaiQualificazione con qualche incredibile brivido. Rivincita di Ranieri. Nicolussi Caviglia libera Fagioli. Lindelof può essere utile. Ma questi due acquisti non sono da zona Champions
