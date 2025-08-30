Radio FirenzeViola, le dirette proseguiranno fino alle 20: ora il "Viola Weekend"

di Redazione FV

Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola, visual-web radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Alle 17:00 scatterà il "Viola Weekend" con due ore condotte da Ludovico Mauro e Samuele Fontanelli. Infine, straordinariamente dalle 19:00 alle 20:00, con Andrea Giannattasio viviamo un’altra ora tutta in salsa mercato! Per interagire con noi è possibile mandare messaggi o note audio su WhatsApp al 3487513933, mentre per intervenire in diretta il numero da chiamare è lo 0557711171. Vi ricordiamo che potrete anche seguirci in tv, sul canale 92 del digitale terrestre!

