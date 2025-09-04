Radio FirenzeViola, la programmazione odierna: in diretta dalle 07:00

Iniziano le trasmissioni di Radio FirenzeViola, la web-radio (fruibile anche in formato visual sul canale 92 digitale terrestre) gestita interamente dalla redazione di Firenzeviola.it che non vi lascerà neanche oggi, giovedì 4 settembre 2025. Si parte alle 7:00 con Andrea Giannattasio che si occuperà della rassegna stampa con “Buongiorno Firenze” per due ore. Alle 9:00 arriverà "C'è Polemica" con Dario Baldi che vi terrà compagnia fino alle 10:00. Spazio poi a due ore di "Chi si Compra" con Pietro Lazzerini e Fabio Ferri. Dalle 12:00 alle 14:00 sarà la volta di “Viola amore mio” di Lorenzo Marucci e Tommaso Borghini.

Dalle 14:00 alle 16:00 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro”, con Tommaso Loreto e Pietro Lazzerini, mentre dalle 16:00 alle 17:00 in studio ci sarà Niccolò Santi per "I tempi supplementari". Dalle 17:00 alle 19:00 Ludovico Mauro e Stefano Prizio vi terranno compagnia con il loro “Garrisca al Vento”. Il palinsesto di giornata verrà chiuso da "Extra Viola", trasmissione in collaborazione con RTV38, che andrà in onda dalle 21:00 alle 21:30.

