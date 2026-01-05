Radio FirenzeViola in diretta fino alle 21: ora c'è "Garrisca al Vento"

Continua fino alle 21, come ogni lunedì, la programmazione in diretta di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Ora e fino alle 19:00 ci saranno Giacomo Galassi e Sauro Fattori con "Garrisca al Vento". Dalle 19:00 alle 20:00 spazio a "Uno contro tutti" con Dimitri Conti e Tommaso Loreto. E infine dalle 20:00 Chiara Andrea Bevilacqua vi farà compagnia con "In giro per il mondo" fino alle 21:00.

