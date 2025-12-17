Il Caffè Nero Bollente di Calamai: "È tempo di scelte: chi vuole andar via, lo dica subito"

Il Caffè Nero Bollente di Calamai: "È tempo di scelte: chi vuole andar via, lo dica subito"FirenzeViola.it
Oggi alle 09:44Radio FirenzeViola
di Redazione FV

Nel consueto appuntamento del mattino su Radio FirenzeViola con la sua rubrica 'Caffè Nero Bollente', Luca Calamai ha parlato così dei temi caldi di casa Fiorentina: "Sfogliando la rassegna stampa pensavo di legge qualche indicazione sui calciatori che potrebbero arrivare a Firenze nel prossimo mercato di gennaio. Invece siamo pieni di quelli che potrebbero andare via. Non so se per loro richiesta o perché la stessa società viola non li ritieni partecipi del progetto. Una cosa è certa, chi non vuole restare se ne vada subito".

Fiorentina, il CNB di Luca Calamai: "È tempo di scelte: chi vuole andar via, lo dica subito"