Il Caffè Nero Bollente di Calamai: "È tempo di scelte: chi vuole andar via, lo dica subito"
Nel consueto appuntamento del mattino su Radio FirenzeViola con la sua rubrica 'Caffè Nero Bollente', Luca Calamai ha parlato così dei temi caldi di casa Fiorentina: "Sfogliando la rassegna stampa pensavo di legge qualche indicazione sui calciatori che potrebbero arrivare a Firenze nel prossimo mercato di gennaio. Invece siamo pieni di quelli che potrebbero andare via. Non so se per loro richiesta o perché la stessa società viola non li ritieni partecipi del progetto. Una cosa è certa, chi non vuole restare se ne vada subito".
La Fiorentina è fuori tempo massimo, su tutto. Giuntoli non verrà: è troppo tardi. Commisso pensi solo a cedere la società, prima di distruggerla. E i giocatori? Non hanno neanche orgogliodi Lorenzo Di Benedetto
Angelo GiorgettiFirenze in ostaggio: si è inginocchiata e ora viene punita con l’umiliazione. Ecco chi ha chiuso gli occhi, servono pressioni per scelte di calcio e non sceneggiate con i tifosi. Attenzione a quel messaggio sullo ‘scempio’
Mario TeneraniVi dovete vergognare, tutti. Guardate come avete ridotto la Fiorentina. Ballardini al Franchi, Vanoli rischia. Contatto Giuntoli: in queste ore si decide
