Radio FirenzeViola in diretta fino alle 21.30: ora c'è "Garrisca al Vento"

Radio FirenzeViola in diretta fino alle 21.30: ora c'è "Garrisca al Vento"FirenzeViola.it
Oggi alle 17:05Radio FirenzeViola
di Redazione FV

Prosegue fino alle 21.30 la programmazione in diretta di Radio FirenzeViola. Da ora fino alle 19:00 Giacomo Galassi e Costantino Nicoletti vi terranno compagnia con il loro “Garrisca al vento”. Il palinsesto di giornata vedrà anche, dalle 19:00 alle 20:45, "CalcioPiù on Air" a cura della redazione di CalcioPiù. E infine dalle 21 alle 21:30 "Extra Viola", il format di approfondimento della giornata viola in collaborazione con RTV38. 

Per ascoltarci CLICCA QUI!