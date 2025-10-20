Radio FirenzeViola in diretta fino alle 20: ora c'è "Uno contro tutti"
FirenzeViola.it
Prosegue fino alle 21 la lunga giornata di dirette di Radio FirenzeViola web-radio tv a cura della redazione di FirenzeViola. Alle 19 un'ora con Dimitri Conti e il suo "Uno contro tutti", nuovo format che vedrà in studio anche Tommaso Loreto. Potrete seguirci tramite l'App o dal pc, anche in modulatià video, in auto tramite il Dab e in tv, smart o sul digitale terrestre al canale 92 per le province di Firenze, Prato e Pistoia.
Per ascoltarci CLICCA QUI!
