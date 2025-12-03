Radio FirenzeViola, in arrivo "Scanner": segui ancora la nostra programmazione!

vedi letture

La giornata di Radio FirenzeViola non è ancora terminata. Alle 19 va infatti in onda "Scanner", programma d'approfondimento con Giulio Dini e Anna Dini, mentre dalle 20:00 alle 20:50 ci sarà "Colpi d'Ala" con Alberto Di Chiara e Lorenzo Marucci. Infine dalle 21:00 alle 21:30 "Extra Viola", la trasmissione in collaborazione con RTV 38.

Per ascoltarci CLICCA QUI!