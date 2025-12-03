RFV Carobbi: "Come uscirne? Non vedo leader in questa squadra, è un casino"

Stefano Carobbi, allenatore ed ex difensore gigliato, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola per commentare il momento della Fiorentina: "Quanto successo con Dzeko e i tifosi mi meraviglia, ai nostri tempi era un altro calcio, si parlava quotidianamente coi tifosi, poi ogni tanto si 'pigliava' anche qualche 'zuppa'. Non so quale può essere la ricetta per uscirne. Se non c'è un leader è un casino. Va bene, è arrivato Vanoli, ma rimangono tanti problemi. Il prossimo è un mese decisivo, non so come può uscirne la squadra.

Anche perché non c'è nessuno che prende una posizione. Con Stefano Pioli c'erano problemi, è evidente, ma è possibile che siano usciti sempre dopo? Poi io conosco Stefano, non voglio credere a quello che dice la gente. Questa è una squadra con difficoltà ma anche con valori, Fortini mi piace molto. Ma non è un problema tecnico: ho visto la partita contro l'Aek, sul gol dei greci c'erano dieci calciatori della Fiorentina in area, dieci. E hanno fatto gol loro".