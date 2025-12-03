RFV Incocciati positivo: "A Bergamo ho visto comunque una Fiorentina in ripresa"

p>L'ex calciatore, ora allenatore, Giuseppe Incocciati è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Colpi d'Ala" con Alberto Di Chiara. Queste le parole dell'ex attaccante di Milan e Pisa tra le altre, a partire da un giudizio sul momento della Fiorentina: "La piega non è di quelle buone, 6 punti in 13 gare. Se pensiamo che il Lecce l'anno scorso si è salvato a 34 punti, se tiene questa media la Fiorentina non ce la fa. A me è sembrata una Fiorentina comunque piena di grossi calciatori, non capisco perché si trovi in questa situazione. Sto vedendo poi una squadra che sta riguadagnando freschezza muscolare.

Nei momenti di difficoltà si vedono i personaggi importanti, i giocatori di alto livello. Quando le cose vanno bene è facile, quando le cose vanno facile bisogna capire che bisogna correre un po' di più per il compagno. Tra l'altro la Fiorentina ha il centravanti della Nazionale, non si parla di uno qualunque. Non è semplice, ma devono rigenerarsi, è in questo momento che devono dimostrare quanto valgono"