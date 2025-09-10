Radio FirenzeViola, il palinsesto si chiude con "Extra Viola" dalle 21:00

Radio FirenzeViola, il palinsesto si chiude con "Extra Viola" dalle 21:00FirenzeViola.it
Oggi alle 21:00Radio FirenzeViola
di Redazione FV

Le trasmissioni di Radio FirenzeViola, la web-radio (fruibile anche in formato visual sul canale 92 digitale terrestre) gestita interamente dalla redazione di Firenzeviola.it si chiuderanno con "Extra Viola", format ideato in collaborazione appunto tra la redazione di Radio Firenzeviola e Rtv38. In studio ci saranno Andrea Giannattasio e Lorenzo Marucci che vi terrano compagnia dalle 21:00 alle 21:30.

Per ascoltarci CLICCA QUI!