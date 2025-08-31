Radio FirenzeViola, gli orari delle super dirette per gli ultimi giorni di mercato

Radio FirenzeViola non si ferma mai per raccontarvi il mercato. Oggi, oltre alla consueta programmazione pomeridiana che vi terrà compagnia prima durante e dopo Torino-Fiorentina, saremo in diretta fino alle 23:30 con i nostri inviati da Milano Pietro Lazzerini e Niccolò Santi. Dalle 16:00 alle 18:00 spazio a Francesco Benvenuti e Niccolò Righi. Alle 18:00 poi arriveranno in studio, per seguire in diretta con la radiocronaca del nostro inviato Andrea Giannattasio la sfida dell'Olimpico Grande Torino (calcio d'inizio in programma alle 18:30), Lorenzo Di Benedetto e Chiara Andrea Bevilacqua con il loro "Se Fosse Sempre Domenica". Dalle 21:00 alle 23:30 infine come detto lo " Speciale Calciomercato" in diretta da Milano.

Lunedì, ultimo giorno di mercato, le dirette cominceranno alle 8:00 e andranno avanti fino alle 21:00 per commentare tutto il calciomercato estivo che chiuderà i battenti alle 20:00. Per interagire con noi è possibile mandare messaggi o note audio su WhatsApp al 3487513933, mentre per intervenire in diretta il numero da chiamare è lo 0557711171. Vi ricordiamo che potrete anche seguirci in tv, sul canale 92 del digitale terrestre!

CLICCA QUI PER ASCOLTARCI