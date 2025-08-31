Radio FirenzeViola, gli orari delle super dirette per gli ultimi giorni di mercato

Radio FirenzeViola, gli orari delle super dirette per gli ultimi giorni di mercatoFirenzeViola.it
Oggi alle 07:30Radio FirenzeViola
di Redazione FV

Radio FirenzeViola non si ferma mai per raccontarvi il mercato. Oggi, oltre alla consueta programmazione pomeridiana che vi terrà compagnia prima durante e dopo Torino-Fiorentina, saremo in diretta fino alla mezzanotte con i nostri inviati da Milano Pietro Lazzerini e Niccolò Santi e con Andrea Giannattasio a Torino per Torino-Fiorentina. 

Dalle 16:00 alle 18:00 spazio a Francesco Benvenuti e Niccolò Righi. Alle 18:00 poi arriveranno in studio, per seguire in diretta con la radiocronaca del nostro inviato Andrea Giannattasio la sfida dell'Olimpico Grande Torino (calcio d'inizio in programma alle 18:30), Lorenzo Di Benedetto e Chiara Andrea Bevilacqua con il loro "Se Fosse Sempre Domenica". Dalle 21:00 alle 23:30 infine come detto lo " Speciale Calciomercato" in diretta da Milano.

Lunedì, ultimo giorno di mercato, le dirette cominceranno alle 8:00 e andranno avanti fino alle 21:00 per commentare tutto il calciomercato estivo che chiuderà i battenti alle 20:00. Per interagire con noi è possibile mandare messaggi o note audio su WhatsApp al 3487513933, mentre per intervenire in diretta il numero da chiamare è lo 0557711171. Vi ricordiamo che potrete anche seguirci in tv, sul canale 92 del digitale terrestre!

CLICCA QUI PER ASCOLTARCI