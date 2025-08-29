Radio FirenzeViola, gli orari delle super dirette per gli ultimi giorni di mercato

Radio FirenzeViola, gli orari delle super dirette per gli ultimi giorni di mercatoFirenzeViola.it
Ieri alle 22:40Radio FirenzeViola
di Redazione FV

Radio FirenzeViola non si ferma mai per raccontarvi il mercato. Nel weekend saremo infatti in diretta fino alle 20:00 per darvi tutti gli aggiornamenti.

Sabato oltre al palinsesto abituale con Firenze in Campo e Viola Week-End, in onda dalle 15:00 alle 19:00, ci sarà un appuntamento dalle 19:00 alle 20:00 con Andrea Giannattasio in studio. Domenica invece, oltre a seguire Live la sfida di campionato tra Torino e Fiorentina, saremo in diretta fino alle 23:30 anche con i nostri inviati a Milano Pietro Lazzerini e Niccolò Santi. Lunedì, ultimo giorno di mercato, le dirette cominceranno alle 8:00 e andranno avanti fino alle 21:00 per commentare tutto il calciomercato estivo che chiuderà i battenti alle 20:00.