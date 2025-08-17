Radio Firenzeviola già in diretta: segui la giornata con noi!
Iniziano le dirette di Radio FirenzeViola, web-radio curata dalla redazione di Firenzeviola.it visibile sul canale 92 del Digitale Terrestre per le province di Firenze, Prato e Pistoia e sulle app per telefono e smart tv. Dalle 14 ci saranno Niccolò Righi e Anna Dini in studio per il "Viola weekend" per due ore insieme tra calciomercato e le ultime sulla Fiorentina a una settimana dall'esordio in campionato e a 4 giorni da quello in Conference. A seguire, a partire dalle 16 arriva Francesco Benvenuti.
Segui tutte le interviste e i commenti di giornata sul mondo della Fiorentina su Radio FirenzeViola! Leggila, ascoltala, guardala!
RFVPulga: "Fiorentina sulla carta da Europa, vediamo se esplode Fagioli. Il Cagliari non credo la impensierirà"
RFVCagni: "Pioli garanzia ma serve tempo per qualcosa di importante. Peccato vedere giovani lasciare la A"
La Fiorentina (e Pioli) stoppano l'Atalanta su Gosens, il Verona ci riprova per Barak e il Flamengo per Beltran mentre Sassuolo e Parma pensano a Pablo Marì. Verso l'esordio con il tridente, poi deciderà il mercato di Tommaso Loreto
1 La Fiorentina (e Pioli) stoppano l'Atalanta su Gosens, il Verona ci riprova per Barak e il Flamengo per Beltran mentre Sassuolo e Parma pensano a Pablo Marì. Verso l'esordio con il tridente, poi deciderà il mercato
3 The Sun: il Manchester pensa al ritorno di De Gea grazie ad una clausola nel contratto con la Fiorentina
FirenzeViolaDea-Gosens, Manchester-De Gea, la Fiorentina spegne ritorni di fiamma e... clausole (inesistenti)
The Sun: il Manchester pensa al ritorno di De Gea grazie ad una clausola nel contratto con la Fiorentina
Pietro LazzeriniSi avvicinano i giorni di Pradè: spetta al ds rispondere alle contestazioni con colpi da Europa. Il gap con la corsa Champions è ancora ampio. Il giochino di Beltran fa salire la tensione. Le priorità di Pioli e la strategia viola
Luca CalamaiFirenzeViolaNessun allarme ma il tridente a tutto attacco non convince. Sohm piace sempre di più. Spazio a Fazzini. Questa Fiorentina non è da zona Champions servono tre acquisti di livello
Stefano PrizioDubbi logici e buoni segnali a poco dal principio ufficiale. Dal mercato altri due (tre) pezzi forti
