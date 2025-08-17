Radio Firenzeviola già in diretta: segui la giornata con noi!

vedi letture

Iniziano le dirette di Radio FirenzeViola, web-radio curata dalla redazione di Firenzeviola.it visibile sul canale 92 del Digitale Terrestre per le province di Firenze, Prato e Pistoia e sulle app per telefono e smart tv. Dalle 14 ci saranno Niccolò Righi e Anna Dini in studio per il "Viola weekend" per due ore insieme tra calciomercato e le ultime sulla Fiorentina a una settimana dall'esordio in campionato e a 4 giorni da quello in Conference. A seguire, a partire dalle 16 arriva Francesco Benvenuti.

Segui tutte le interviste e i commenti di giornata sul mondo della Fiorentina su Radio FirenzeViola! Leggila, ascoltala, guardala!

Clicca qui per seguire la diretta