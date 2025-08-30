Radio FirenzeViola, dirette allungate per le ultime ore di mercato

Radio FirenzeViola, dirette allungate per le ultime ore di mercatoFirenzeViola.it
Ieri alle 22:20Radio FirenzeViola
di Redazione FV

Radio FirenzeViola non si ferma mai per raccontarvi il mercato. Questa domenica, oltre alla programmazione pomeridiana per seguire Live la sfida di campionato tra Torino e Fiorentina, saremo in diretta fino alle 23:30 anche con i nostri inviati a Milano Pietro Lazzerini e Niccolò Santi. Lunedì, ultimo giorno di mercato, le dirette cominceranno alle 8:00 e andranno avanti fino alle 21:00 per commentare tutto il calciomercato estivo che chiuderà i battenti alle 20:00.