Restelli: "Fiorentina, un'altra delusione. Serve una squadra operaia"

Dopo il pari contro il Parma, nel corso di "Viola Amore Mio" su Radio FirenzeViola, è intervenuto l'ex viola Maurizio Restelli ripartendo proprio dalla deludente prova del Franchi: "La Fiorentina ci ha deluso nuovamente e la situazione non è così positiva perché un punto vuol dire essere ancora vicini dalla quartultima e ci sono ancora tante partite da giocare. Con la squadra così non c'è tanto da rallegrarsi. Qui c'è da pensare a una Fiorentina operaia, che non deve scoprirsi e che forse si può accontentare di un punto osando meno e coprendosi di più. La realtà è questa: devono fare gli operai, pensare ai punti e non al gioco. Gli altri lo fanno e qui siamo sempre a piangersi addosso parlando di giocatori che sono forti ma che non danno segni del loro effettivo valore. Devono tornare a pensare solo alla salvezza, mandando in campo gente con gli attributi e pronti a sacrificarsi".

La Fiorentina come è messa rispetto alle altre pretendenti alla salvezza?

"Noto che tutte le squadre intorno alla Fiorentina hanno un altro furore rispetto ai viola. Hanno un'idea di gioco e un'identità. Magari non hanno il valore dei grandi giocatori e per questo delle volte perdono, ma hanno qualcosa in più rispetto alla squadra di Vanoli. Quando partono dalla difesa, Fagioli prende palla e fa sempre il passaggino perché nessuno si smarca. Poi arrivano i lanci dei difensori che sono legati alla probabilità, zero, che arrivi bene ai compagni. Non si vedono né gioco né identità, non vengono fatti nemmeno tre passaggi di seguito. Su cinque cross ne arriva uno discreto e in quell'occasione saltano tutti fuori tempo. Ora che la difesa sta reggendo, facendo meno errori, non c'è gioco da centrocampo in su che permetta alla Fiorentina di risolvere le partite. E' una situazione da classica squadra che deve pensare unicamente a salvarsi e a metterla anche sul piano fisico".

