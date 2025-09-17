Radio FirenzeViola, Continua la diretta: alle 19:00 "Colpi d'Ala"

Proseguono le trasmissioni di Radio FirenzeViola, la web-radio (fruibile anche in formato visual sul canale 92 digitale terrestre) gestita interamente dalla redazione di Firenzeviola.it che non vi lascerà neanche oggi. Dalle 19:00 Lorenzo Marucci e Alberto Di Chiara vi terranno compagnia fino alle ore 20:00. Infine anche questa sera dalle 21:00 alle 21:30 ci sarà Extra Viola, il format ideato in collaborazione appunto tra la redazione di Radio Firenzeviola e Rtv38, per approfondire tutti i temi dell'universo viola, con i grandi opinionisti del mondo viola e i volti (e le voci) che avete imparato a conoscere su RFV. 

