Radio FirenzeViola ancora in diretta: ora c'è "Garrisca al Vento", dalle 21 "Extra Viola"

vedi letture

Proseguono le trasmissioni di Radio FirenzeViola, la web-radio (fruibile anche in formato visual sul canale 92 digitale terrestre) gestita interamente dalla redazione di Firenzeviola.it . Fino alle 19:00 Giacomo Galassi, Chiara Andrea Bevilacqua e Sauro Fattori vi terranno compagnia con il loro “Garrisca al Vento”. Poi dalle 21 alle 21:30 torna Extra Viola, il format ideato in collaborazione tra la redazione di Radio Firenzeviola e Rtv38, per approfondire tutti i temi dell'universo viola, con i grandi opinionisti del mondo viola e i volti (e le voci) che avete imparato a conoscere su RFV.

Per ascoltarci CLICCA QUI!