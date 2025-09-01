Proseguono le trasmissioni di Radio FirenzeViola: ora in onda "Garrisca al Vento"
Proseguono le trasmissioni di Radio FirenzeViola, la web-radio (fruibile anche in formato visual sul canale 92 digitale terrestre) gestita interamente dalla redazione di Firenzeviola.it che non vi lascerà neanche oggi. Adesso, dalle 17:00 alle 19:00 Chiara Andrea Bevilacqua e Sauro Fattori vi terranno compagnia con il loro “Garrisca al Vento”, per poi passare la linea ad altre due ore di diretta fino alle 21 con Tommaso Loreto e Andrea Giannattasio che vi racconteranno l'ultimo giorno di calciomercato. Linea diretta coi nostri inviati da Milano (Pietro Lazzerini e Niccolò Santi) per tutte le ultimissime, in entrata e uscita.
