Proseguono le trasmissioni di Radio FirenzeViola: ora in onda "Garrisca al Vento"

Proseguono le trasmissioni di Radio FirenzeViola: ora in onda "Garrisca al Vento"FirenzeViola.it
Oggi alle 17:13Radio FirenzeViola
di Redazione FV

Proseguono le trasmissioni di Radio FirenzeViola, la web-radio (fruibile anche in formato visual sul canale 92 digitale terrestre) gestita interamente dalla redazione di Firenzeviola.it che non vi lascerà neanche oggi. Adesso, dalle 17:00 alle 19:00 Chiara Andrea Bevilacqua e Sauro Fattori vi terranno compagnia con il loro “Garrisca al Vento”, per poi passare la linea ad altre due ore di diretta fino alle 21 con Tommaso Loreto e Andrea Giannattasio che vi racconteranno l'ultimo giorno di calciomercato. Linea diretta coi nostri inviati da Milano (Pietro Lazzerini e Niccolò Santi) per tutte le ultimissime, in entrata e uscita.

Per ascoltarci CLICCA QUI!