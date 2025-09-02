Proseguono le dirette di Radio FirenzeViola: adesso "Palla al centro"!
Proseguono le trasmissioni di Radio FirenzeViola, la web-radio (fruibile anche in formato visual sul canale 92 digitale terrestre) gestita interamente dalla redazione di Firenzeviola.it che non vi lascerà neanche oggi. Ora fino alle 16:00 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro”, con Pietro Lazzerini e Tommaso Loreto, mentre dalle 16:00 alle 17:00 in studio ci saranno Alessandro Di Nardo e Niccolò Santi per "I tempi supplementari". Dalle 17:00 alle 19:00 Chiara Andrea Bevilacqua e Costantino Nicoletti vi terranno compagnia con il loro “Garrisca al Vento".
Il voto al mercato è positivo (con un paio di dubbi). Brava Fiorentina a trattenere i migliori, compreso Comuzzo. Ora ci sono alternative in ogni ruolo. Grana esuberi e rosa troppo lunga: difficile rimediare gli errori del passatodi Angelo Giorgetti
Copertina
FirenzeViolaIl sorriso di Willy e il premio di Pioli: alla scoperta di Kouadio, dalla Tobbianese alla Serie A
Mario TeneraniViola, andamento lento: due pareggi. Il centrocampo deve suggerire idee. Piccoli si batte, Kean un po' sottotono. Mercato: forse un mediano al fotofinish... Comuzzo resta, ma manca un difensore
Ludovico MauroLiveTorino-Fiorentina 0-0, triplice fischio. Finisce senza reti una gara con poche emozioni
Tommaso LoretoA Pioli il compito di miscelare la qualità di Fagioli e Nicolussi Caviglia. Kean operazione perfetta, Lamptey in arrivo ma Comuzzo resta in bilico (come Lindelof)
