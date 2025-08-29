Proseguono le dirette di Radio FirenzeViola: adesso "Palla al centro"!
Proseguono le trasmissioni di Radio FirenzeViola, la web-radio (fruibile anche in formato visual sul canale 92 digitale terrestre) gestita interamente dalla redazione di Firenzeviola.it che non vi lascerà neanche oggi. Ora fino alle 16:00 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro”, con Luca Calamai e Tommaso Loreto, mentre dalle 16:00 alle 17:00 in studio ci saranno Alessandro Di Nardo e Niccolò Santi per "I tempi supplementari". Infine, dalle 17:00 alle 19:00 Chiara Andrea Bevilacqua e Sauro Fattori vi terranno compagnia con il loro “Garrisca al Vento”. Dalle 19 alle 20 un'altra ora di diretta per seguire tutte le trattative del calciomercato della Fiorentina, dalle 21 invece c'è Extra Viola in collaborazione con RTV38.
Per ascoltarci CLICCA QUI!
