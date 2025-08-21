Proseguono le dirette di Radio FirenzeViola: a breve inizia "Palla al Centro"!
Proseguono le dirette di Radio FirenzeViola e dopo le due ore in compagnia di Viola Amore Mio, a breve inizierà "Palla al Centro" con Luca Calamai e Pietro Lazzerini in conduzione, in onda anche sulle frequenze di Lady Radio. Dalle 14 alle 16, ospiti, approfondimenti, calciomercato e tutte le ultime dalla Slovacchia in vista dell'esordio ufficiale di questa sera in Conference League contro il Polissya, con le notizie dell'inviato Tommaso Loreto.
Le più lette
2 Conference e mercato, la Fiorentina accelera. A Presov avanti col tridente mentre Piccoli è praticamente viola
Lorenzo Di BenedettoTre acquisti in meno di due settimane. Quanto sarà fondamentale il passaggio del turno in Conference? Il passato ci insegna che i playoff incidono sul mercato. Piccoli il primo della lista in attacco. Ecco l'identikit del difensore
Angelo GiorgettiSe Pioli si volta verso la panchina, chi c'è che può cambiare la partita? Pellegrini idea chic, ma ecco la verità. Servono un vice Kean (maschio alfa) e un vice Dodo. La grana ingaggi alti e i no di Beltran e Ikone
Mario TeneraniBeltran rifiuta tutto, cambio strategia. Ioannidis ma anche altro: ci vuole una punta. Intanto Mandragora, poi vediamo. Torna in pole Zortea, Fortini Cagliari o Toro
