Prosegue la diretta di Radio FirenzeViola: seguici fino alle 20!
Proseguono le trasmissioni di Radio FirenzeViola, la web-radio (fruibile anche in formato visual sul canale 92 digitale terrestre) gestita interamente dalla redazione di Firenzeviola.it che non vi lascerà neanche oggi. Dopo dodici ore di diretta, un'altra aggiunta questa settimana per voi: garantita anche la fascia 19-20, coi volti noit della nostra radio. E quindi oggi il palinsesto di giornata verrà chiuso da Ludovico Mauro e Chiara Andrea Bevilacqua con un'ora extra fino alle 20.
Per ascoltarci CLICCA QUI!
È già il momento delle scelte. Non contano i nomi, nemmeno i cognomi… La ditta “FNC” merita due maglie. Difesa ko: Pongracic e Comuzzo in difficoltà. C’è tutto il tempo, ma basta perdere terrenodi Mario Tenerani
RFVMarianella: "Pioli è comunque una garanzia. Non so se questa squadra può supportare Kean e Piccoli"
Tommaso LoretoUna batosta da tenere a mente, anche per il tecnico: il Napoli è più forte ma ci sono troppe cose che non quadrano (atteggiamento incluso)
Pietro LazzeriniFiorentina, che bello partire da underdog. Kean un fattore contro qualsiasi avversario, è il più forte della Serie A. Pioli e il confronto con Fagioli: sarà la sua notte. Dzeko il migliore per far piangere Conte...come nel 2013
Luca Calamai92 milioni sul mercato, monte-stipendi cresciuto: ha ragione Commisso a voler vincere. Giusto investire su Piccoli o sarebbe servito un centrocampista top? La sfida di Pioli è far decollare Fagioli. Comuzzo sul mercato anche a gennaio
