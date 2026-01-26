Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola: ora "Palla al centro"
Continua il palinsesto di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Adesso fino alle 16:00 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro”, con Tommaso Loreto e Luca Calamai, mentre dalle 16:00 alle 17:00 ecco "Passione Fiorentina" con Flavio Ognissanti. Dalle 17:00, con Giacomo Galassi in studio e i nostri inviati nel centro della città, seguiremo la Messa in Suffragio di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina scomparso nella notte tra il 16 e 17 gennaio scorsi. Collegamenti e immagini da piazza Duomo a Firenze. Infine dalle 20:00 Chiara Andrea Bevilacqua vi farà compagnia con "In giro per il mondo" fino alle 21:00.
Serve Kean, il medico spieghi come sta. Date a Vanoli un difensore: Bijol pista calda. Harrison ha intensità, Brescianini titolare. Coppa Italia: bell’esame domani col Como di Mario Tenerani
Le più lette
Copertina
Tommaso LoretoUna batosta che certifica il bisogno di accelerare per un forte difensore (e il peso dell'assenza di Kean) ma è un k.o. diverso dagli altri
Alberto PolverosiMercato, la controrivoluzione viola: tornano le ali, ma il top è ancora Fagioli. La condizione fisica è cambiata, in meglio. Contro il Cagliari fondamentale non perdere
Luca CalamaiParatici fiorentinizzi la Fiorentina. Vanoli, Kean e Gudmundsson sotto esame per il futuro. Mi piacerebbe Catherine Commisso presidentessa. Servono ancora due colpi di mercato
