Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola: adesso c'è "Chi Si Compra?"

Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Adesso, dalle 10 alle 12, spazio a due ore di "Chi si Compra" con Francesco Benvenuti e Pietro Lazzerini. Dalle 12:00 alle 14:00 sarà la volta di “Viola amore mio” con Lorenzo Marucci e Tommaso Borghini.

Dalle 14:00 alle 16:00 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro”, con Tommaso Loreto e Luca Calamai, mentre dalle 16:00 alle 17:00 ecco "Passione Fiorentina" con Flavio Ognissanti. Dalle 17:00, con Giacomo Galassi in studio e i nostri inviati nel centro della città, seguiremo la Messa in Suffragio di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina scomparso nella notte tra il 16 e 17 gennaio scorsi. Collegamenti e immagini da piazza Duomo a Firenze. Infine dalle 20:00 Chiara Andrea Bevilacqua vi farà compagnia con "In giro per il mondo" fino alle 21:00.

