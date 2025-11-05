Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola: ora in onda c'è "Viola Amore Mio"

Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Ora in onda dalle 12:00 alle 14:00 sarà la volta di “Viola amore mio” di Lorenzo Marucci e Luciana Magistrato

Dalle 14:00 alle 16:00 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro”, con Tommaso Loreto e Luca Calamai, mentre dalle 16:00 ecco "I Tempi Supplementari" con Alessandro Di Nardo. Dalle 17:00 alle 19:00 Giacomo Galassi e Angelo Giorgetti vi terranno compagnia con il loro “Garrisca al vento”. Il palinsesto di giornata vedrà poi, dalle 19:00 alle 20:00 "Scanner" a cura di Giulio e Anna Dini e dalle 20:00 alle 21:00 "Colpi d'Ala". E infine dalle 21:00 alle 21:30 "Extra Viola", il format in collaborazione con RTV38.

