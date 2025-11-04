RFV Nicoletti: "Da anni manca un management importante, c'è improvvisazione"

L'ex dirigente sportivo e consulente di mercato Costantino Nicoletti, durante "Garrisca al Vento" su Radio FirenzeViola, ha parlato della situazione della Fiorentina: "Abbiamo battuto il record di dimissionari a Firenze, tra Pioli con i Della Valle, Prandelli, Palladino e Pradè... Cambiamo iniziale dei nomi - scherza - Ma il dramma vero è per i tifosi, per gli ultrà che vanno in trasferta e in tutti gli stadi si sentono cantare "in B, in B"...Lo devono capire al centro sportivo.

Nel 2021-22 motivavo già Commisso a prendere decisioni importanti su management e panchina mentre qui l'improvvisazione regna sovrana. Qui manca una figura forte che rappresenti la Fiorentina, anche in Lega. Il vero presidente mi sembra fosse Joe Barone e Rocco era il garante ma chi è l'uomo di campo? Riguardo al tecnico, amici vicini a Pioli lo avevano avvertito che ci sono diverse falle ma lui con gli occhi dell'amore non ha ascoltato nessuno ed ha sfidato la situazione. Il suo gioco non è stato mai granché ed è tornato anche più presuntuoso e tutto è andato male".