Il CNB di Calamai: "Nuovo mister, la Viola scelga con calma. Galloppa un'occasione"
FirenzeViola.it
Nel consueto appuntamento del mattino col Caffè Nero Bollente su Radio FirenzeViola, Luca Calamai ha parlato così di Daniele Galloppa: "C'è ancora un po' di confusione sulla scelta del tecnico. Da Vanoli a Mancini, a livello di rango non siamo proprio sullo stesso livello. Però quello che emerge dalla giornata di ieri, parlando di Galloppa, mi è rimasta nella testa una frase. Se Galloppa ripetesse il percorso di Simone Inzaghi con la Lazio? In attesa che la Fiorentina valuti tutte le alternative, godiamoci queste due prove di Galloppa. Chissà, magari sarà lui la soluzione ai problemi viola".
Pubblicità
Radio FirenzeViola
La situazione resta complicata ma con questo spogliatoio perché non pensare a De Rossi?di Tommaso Loreto
Le più lette
Copertina
Angelo GiorgettiServe un Ds che non sbagli l’allenatore, altrimenti sarà serie B. Soluzione interna rischiosa, anni di improvvisazione con la complicità di molti. Giocatori ingiustificabili,? Anche peggio, ma sappiamo come funziona
Mario TeneraniUna squadra che si deve vergognare. Una società che non sa fare calcio. Pioli, oggi si decide: Galloppa ad interim, dopo Vanoli in pole. Ma serve prima il diesse
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com