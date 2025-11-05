Il CNB di Calamai: "Nuovo mister, la Viola scelga con calma. Galloppa un'occasione"

Nel consueto appuntamento del mattino col Caffè Nero Bollente su Radio FirenzeViola, Luca Calamai ha parlato così di Daniele Galloppa: "C'è ancora un po' di confusione sulla scelta del tecnico. Da Vanoli a Mancini, a livello di rango non siamo proprio sullo stesso livello. Però quello che emerge dalla giornata di ieri, parlando di Galloppa, mi è rimasta nella testa una frase. Se Galloppa ripetesse il percorso di Simone Inzaghi con la Lazio? In attesa che la Fiorentina valuti tutte le alternative, godiamoci queste due prove di Galloppa. Chissà, magari sarà lui la soluzione ai problemi viola".