Di Gennaro: "Non mi spiego come la Fiorentina sia ultima in Serie A"

Antonio Di Gennaro, ex centrocampista della Fiorentina ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola nel corso di "Chi si Compra?" in vista del match contro il Mainz: "La promozione di Goretti non so se è una scelta temporanea come Galloppa. Goretti già conosce, era all'interno della società. Però in questo momento sia il ds sia il tecnico diventa fondamentale per il futuro della Fiorentina. Il campionato va messo a posto, la situazione è pesante. L'allenatore diventa fondamentale insieme al ds. Devono essere fatte scelte doverose. Io ero molto felice della scelta di Pioli e della campagna acquisti. Mi ritrovo deluso. Ritengo impossibile che una squadra come la Fiorentina, come organico, sia ultima in Serie A. Non me lo spiego".

