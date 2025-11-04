Radio FirenzeViola in diretta fino alle 21.30: ora c'è "Calciopiù on Air"

Radio FirenzeViola in diretta fino alle 21.30: ora c'è "Calciopiù on Air"FirenzeViola.it
Oggi alle 19:00Radio FirenzeViola
di Redazione FV

Proseguiranno fino alle 21.30 le trasmissioni in diretta di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. 

Il palinsesto di giornata ora, e fino alle 20:45, prevede "CalcioPiù on Air" a cura della redazione di CalcioPiù per fare il punto sul mondo dei dilettanti. E infine dalle 21 alle 21:30 "Extra Viola", il format di approfondimento sulla giornata della Fiorentina, in collaborazione con RTV38. 

