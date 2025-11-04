Radio FirenzeViola in diretta fino alle 21.30: ora c'è "Calciopiù on Air"
FirenzeViola.it
Proseguiranno fino alle 21.30 le trasmissioni in diretta di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it.
Il palinsesto di giornata ora, e fino alle 20:45, prevede "CalcioPiù on Air" a cura della redazione di CalcioPiù per fare il punto sul mondo dei dilettanti. E infine dalle 21 alle 21:30 "Extra Viola", il format di approfondimento sulla giornata della Fiorentina, in collaborazione con RTV38.
Per ascoltarci CLICCA QUI!
Pubblicità
Radio FirenzeViola
RFVSpeciale: "Fiorentina? Sembra la Fiera dell'Est. Col Lecce i giocatori hanno provato a seguire Pioli senza crederci"
Serve un Ds che non sbagli l’allenatore, altrimenti sarà serie B. Soluzione interna rischiosa, anni di improvvisazione con la complicità di molti. Giocatori ingiustificabili,? Anche peggio, ma sappiamo come funzionadi Angelo Giorgetti
Le più lette
1 Serve un Ds che non sbagli l’allenatore, altrimenti sarà serie B. Soluzione interna rischiosa, anni di improvvisazione con la complicità di molti. Giocatori ingiustificabili,? Anche peggio, ma sappiamo come funziona
Copertina
FirenzeViolaPost Pioli, keep calm: la società riflette tra nomi criticati, ex viola, campioni del mondo e mister x
Mario TeneraniUna squadra che si deve vergognare. Una società che non sa fare calcio. Pioli, oggi si decide: Galloppa ad interim, dopo Vanoli in pole. Ma serve prima il diesse
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com