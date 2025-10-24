Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola: ora in onda c'è "Chi si compra?"
Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Ora in onda due ore di "Chi si Compra" con Pietro Lazzerini e Fabio Ferri. Dalle 12:00 alle 14:00 sarà la volta di “Viola amore mio” di Lorenzo Marucci e Luciana Magistrato.
Dalle 14:00 alle 16:00 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro”, nuovamente con Andrea Giannattasio, mentre dalle 16:00 ecco "Archivi Polverosi". Dalle 17:00 alle 19:00 Giacomo Galassi e Sauro Fattori vi terranno compagnia con “Garrisca al vento”. Dalle 19:00 spazio torna "Ganzamente in Viola" fino alle 20:00, quando iniziera il "Brivido Viola", a cura della redazione del Brivido Sportivo, fino alle 20:50. Infine le trasmissioni della giornata saranno chiuse, dalle 21 alle 21:30, da "Extra Viola", il format in collaborazione con RTV38.
Per ascoltarci CLICCA QUI!
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati