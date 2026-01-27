Segui Fiorentina-Como su Radio FirenzeViola: tra poco parte "Se fosse sempre domenica"

Segui Fiorentina-Como su Radio FirenzeViola: tra poco parte "Se fosse sempre domenica"FirenzeViola.it
Oggi alle 19:40Radio FirenzeViola
di Redazione FV

Continua il palinsesto di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Dalle 20 inizia "Se fosse sempre domenica" con il racconto di Fiorentina-Como. In studio Chiara Andrea Bevilacqua e Lorenzo Di Benedetto, che vi racconteranno gli ottavi di finale di Coppa Italia con tanti collegamenti dal Franchi e la radiocronaca da lì di Andrea Giannattasio. A seguire ampio post-partita, con il commento dei nostri opinionisti, i vostri messaggi al 3487513933 e le parole dei protagonisti. Seguici sul canale 92 del digitale terrestre, dalla modalità Dab della tua macchina o dall'app, Radio FirenzeViola!

Per ascoltarci CLICCA QUI!