Il peggiore di Fiorentina-Como: tutti d'accordo, per Fortini serata da dimenticare
La Fiorentina perde in casa contro il Como in una gara a tratti dominata dalla squadra di Cesc Fabregas. La superiorità dei lombardi è tale per cui anche i voti nelle pagelle di quotidiani e siti specializzati non sono troppo duri per una squadra che perde per 3-1 e dice l'addio alla Coppa Italia senza neanche quasi opporsi a un destino che sembrava sin da subito scritto. Spulciando però i voti troviamo una grave insufficienza su cui tutti concordano. Si tratta di Niccolò Fortini, in costante apnea nell'uno contro uno con Kuhn ed Jesus Rodriguez.
Il Corriere dello Sport gli dà 5 e scrive: "Assopito sul calcio d'angolo che porta al gol di Sergi Roberto. Una sua respinta corta diventa un assist per Nico Paz.". Per la Gazzetta dello Sport è invece da 4,5: "Regala l'angolo del pari e poi resta coinvolto sul gol, in più fa lo sciagurato assist per Nico Paz".
Ecco i voti di Niccolò Fortini
Corriere dello Sport: 5
Gazzetta dello Sport: 4,5
Tuttosport: 4,5
Corriere Fiorentino: 5
La Nazione: 5
Tuttomercatoweb.com: 4,5
FirenzeViola.it: 4
