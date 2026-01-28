Da Roma: Fiorentina su Noslin della Lazio. Ma il club viola smentisce
Un nome nuovo per il mercato della Fiorentina? Viene da Roma, sponda biancoceleste, dove la Lazio continua a lavorare sul fronte delle uscite. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera nella sua edizione dedicata alla Capitale, oltre a risolvere il caso Alessio Romagnoli (il difensore ha ribadito alla società e all’allenatore la volontà di trasferirsi in Qatar) la società di Claudio Lotito valuta anche la posizione di Tijjani Noslin, per il quale iniziano a muoversi diversi club (Torino in primis).
Secondo il quotidiano, la Fiorentina sembra essere al momento la società più interessata all’attaccante, che potrebbe diventare uno dei nomi caldi del mercato in uscita biancoceleste nelle prossime settimane. La società viola però smentisce tutto, precisando che l'attaccante della Lazio non è in questo momento un obiettivo per il mercato. Noslin, 26 anni, ex Verona, da luglio 2024 alla Lazio, quest'anno ha collezionato 16 presenze (molte dalla panchina) mettendo a segno due reti.
