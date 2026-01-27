RFV Giorgetti: "Il Como sapeva cosa fare, i viola improvvisavano. Undici titolare una scommessa"

Angelo Giorgetti è intervenuto su Radio FirenzeViola nell'immediato post partita della sfida persa in Coppa Italia dalla Fiorentina contro il Como. Queste le sue dichiarazioni: "Ci sono tante cose che non tornano. Se la missione era di uscire dalla Coppa Italia ci siamo riusciti bene. Ora capiamo cosa si è fatto Piccoli. Per il resto al di là della volontà che la squadra ha messo a tratti sul piano anche fisico, sono stati pochi i momenti in cui c'è stato il dubbio che il Como non potesse vincere. Si affrontavano una squadra che sapeva cosa fare contro una che improvvisava. Tutto rientra nel contesto di una stagione che è difficile da decifrare. La Fiorentina vive di scommesse. Oggi è stata messa una formazione mai vista contro una squadra come il Como. Faccio fatica a salvare qualcuno in particolare. Oggi Fortini, come ci sta possa succedere ad un giovane buttato nella mischia, alla distanza si è perso".

Su Paratici: "Io credo che Paratici non abbia accettato senza le giuste garanzie. Qui c'è da rifondare e serve qualcuno che sappia di calcio e che faccia presnete alcuni principi come quello della programmazione e dello scouting. Da qui passerà il futuro della Fiorentina".