Fazzini al Bologna? Operazione difficile ma Sartori ci prova

Jacopo Fazzini è l'obiettivo numero uno del Bologna. Almeno questo scrive il Corriere dello Sport. Il classe 2003, rientrato ieri col Como tra i titolari dopo due mesi ai box per infortunio, è in cima alla lista di Giovanni Sartori. Obbligo (e non diritto) è la parolina che sbloccherebbe l’operazione legata a Fazzini al Bologna, ma Sartori non vuole pronunciarla e la Viola vuole sentirsela dire per muoverlo, e di conseguenza questa è una trattativa che fa fatica a decollare.

E che non si concretizzerà se una delle due società non rivisiterà quella che è la sua posizione attuale da qui alla fine del mercato, anche perché l’ultimo pensiero di Fazzini è di forzare la mano, chiarisce il Corriere. Va sottolineato come a Vincenzo Italiano piaccia da sempre l’ex Empoli, e sarebbe felice di poterlo finalmente allenare, ma in questa sessione di mercato il Bologna non vorrebbe fare nuovi investimenti, e proprio per questo motivo il tecnico rossoblù difficilmente potrà essere accontentato.