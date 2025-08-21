Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola: adesso c'è "Chi Si Compra?"

Proseguono anche oggi, giovedì 21 agosto, le trasmissioni di Radio FirenzeViola, la web-radio (fruibile anche in formato visual sul canale 92 digitale terrestre) gestita interamente dalla redazione di Firenzeviola.it che non vi lascerà soli soprattutto oggi, in occasione del debutto stagionale in gare ufficiali della Fiorentina di Stefano Pioli, che stasera (ore 20) scenderà in campo a Presov per la gara d'andata del playoff di Conference contro il Polissya.

Adesso, dalle 10:00 alle 12:00 spazio poi a Francesco Benvenuti e Pietro Lazzerini ed il loro “Chi si compra?”. Dalle 12:00 alle 14:00 sarà la volta di “Viola amore mio” di Lorenzo Marucci e Luciana Magistrato. Dalle 14:00 alle 16:00 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro”, con Pietro Lazzerini e Luca Calamai, mentre dalle 16:00 alle 17:00 in studio ci saranno Alessandro Di Nardo e Niccolò Santi per "I tempi supplementari". Infine, dalle 17:00 alle 19:00 Giacomo Galassi e Angelo Giorgetti vi terranno compagnia con il loro “Garrisca al Vento”. Poi spazio al programma partita con Lorenzo Di Benedetto in studio e Tommaso Loreto, inviato a Presov, che ci racconterà la partita di Conference, con tanto di ampio pre e post-gara.

Per ascoltarci CLICCA QUI!