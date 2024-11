PRES. ASS. ASTORI A RFV, Il punto sull'evento del 22/11

Luigi Miranda, presidente dell'associazione Astori è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Palla al Centro" per parlare della prossima iniziativa dell'associazione stessa: "L'evento che si svolgerà il 22 novembre è l'esito naturale delle precedenti attività. Maggio dello scorso anno abbiamo ospitato il primo convegno dove abbiamo affrontato il tema della cardiomiopatia aritmogena, che è la malattia che ha portato via Davide. Abbiamo incominciato a raccogliere fondi per la ricerca che si svolge all'Istituto Monzino di Milano. Tutto questo lo facciamo grazie ai comitati scientifici, che dedicano il loro tempo alla nostra associazione. Avremo poi una seconda parte e una terza parte che saranno in forma di dibattito, moderato inizialmente da Veronica Baldaccini di Sky. Avremo un intervento da remoto del Ministro della Salute Schillaci e dibatteremo con i comitati scientifici sulle visite medico sportive. La legge che le regola è del 1982 e credo di aver detto tutto. Siamo nel 2024, forse c'è da fare qualche riflessione sull'argomento. Il Professor Cecchi ci ha spiegato secondo lui quali sono le problematiche e le abbiamo esposte al Ministero. Finiremo con un ulteriore dibattito dove commenteremo il decreto Abodi e il tema della sostenibilità finanziaria. Lo commenteremo con lo stesso Ministro Abodi e affronteremo questo tematiche con il nostro obiettivo, cioè quello di dar vita a nuove discipline e capire come salvaguardare la salute economica delle società di calcio. Noi abbiamo qua vicino il Viola Park che è l'esempio perfetto. Affronteremo anche il tema del vincolo culturale, che non devono diventare delle schiavitù per le istituzioni comunali. Uno stadio va tutelato ma in forme diverse".

