RFV Poesio sul mercato: "Per ora da 6,5. Gudmundsson deve rendere sostenibili i 3 attaccanti"

Il giornalista del Corriere Fiorentino Ernesto Poesio è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Palla al Centro" per parlare dell'attualità di casa Fiorentina. Queste le sue parole a partire da un voto al mercato dei gigliati: "Mezzo punto balla sulle cessioni. Se chiudono Richardson, Beltran e altri esuberi mezzo punto in più. Pioli non vuole una rosa troppo ampia, siamo sopra i 20 più 3 portieri che vuole Pioli. Per quanto riguarda gli acquisti sono costati molto. Alcuni sono giovani come Piccoli, Fazzini e Nicolussi Caviglia. Da dire che i prezzi sono lievitati ancora di più quindi le cifre non devono essere un peso per i giocatori. Il mercato è stato anche mantenere i giocatori importanti. Siamo sul 6,5. Con le uscite si può arrivare a 7".

È convinto che due attaccanti più Gudmundsson sia la formula giusta?

"Pioli ha detto che solo noi e l'Inter giochiamo così. E' un modulo evidentemente che in Italia deve essere oleato. Molto dipende da Gudmundsson. E' lui a doverlo rendere sostenibile in fase difensiva e anche nel modo in cui trova i suoi spazi per andare dentro. Poi Piccoli e Kean si conoscono da poco vediamo. Il ruolo di Gudmundsson è stato uno dei problemi contro cui si è scontrato Palladino lo scorso anno. Pioli lo richiama molto, ci tiene però il tempo stringe in Italia. Per ora abbiamo visto una Fiorentina che non è mai riuscita a strappare. Aspettiamo quando sarà in grado di strappare fisicamente e avrà maggior fiducia".

