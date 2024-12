POESIO A RFV, Su Colpani vado controcorrente: vi spiego

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Per parlare il match di questa sera tra Fiorentina e Udinese è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante “Palla al Centro”, il giornalista del corriere Fiorentino Ernesto Poesio: “Questo calendario molto denso di partite rischia di non far riflettere e già sembra che le otto vittorie consecutive della Fiorentina facciano parte del passato. L’emotività spesso prende il sopravvento quando si è in continua corsa. A Bologna la squadra è evidente che non è andata benissimo ma ha tutto per riprendersi velocemente. In un campionato così serrato, tutte ogni tanto sono cadute ma l’importante è come e in quanto tempo la squadra riesca a rialzarsi”.

Palladino dovrebbe cambiare nuovamente modulo in assenza di Bove?

“Il discorso dei moduli lascia il tempo che prova, soprattutto in questa Fiorentina di Palladino, il quale mi sembra più propenso ad adattarsi ai calciatori che ha disposizione. Certo l’assenza di Bove è una di quelle pensanti, perché l’ex Roma permetteva ai viola di svariare in campo, passando da 4-2-3-1 a 4-4-2 o 4-3-3. Bove permetteva di essere più coperto in fase difensiva e creava superiorità in avanti. In rosa in questo momento non c’è un giocatore come lui, Beltran e Gudmundsson hanno caratteristiche completamente diverse e per questo Palladino dovrà un po’ arrangiarsi da questo punto di vista”.

Colpani è la bestia nera dell’Udinese, può essere la partita della svolta?

“Su Colpani vado controcorrente: a me sta piacendo. Sta facendo un buon campionato, fatto di tanto sacrificio. A destra sta riuscendo a dare tanto equilibrio, lo stesso che come abbiamo detto riusciva a dare Bove a sinistra. Rispetto a Monza, Firenze è una realtà diversa e forse non si può paragonare il Colpani dello scorso anno a quello di questo. L’anno scorso era più libero di incidere sotto porta, ma se Palladino non rinuncia mai a lui è perché il classe ’99 dà qualità e quantità. Il buon rendimento di Dodo penso sia frutto anche dell’intesa che ha con Colpani. Poi certo, se fa qualche gol in più noi lo prendiamo…”.

PER L’INTERVISTA COMPLETA ASCOLTA IL PODCAST