PIZZI A RFV, Comuzzo bel prospetto ma deve confermarsi

L'ex calciatore di Parma e Inter Fausto Pizzi è intervenuto su Radio FirenzeViola durante Colpi d'Ala. Queste le sue parole su Comuzzo: "Comuzzo è un ottimo prospetto, è al primo anno di Serie A. Necessita di conferme ad alto livello".

Palladino lo conosci bene? "Sì, da giocatore non mi dava l'impressione che potesse diventare allenatore. Me ne hanno parlato invece molto bene, fin dal settore giovanile. La sua carriera calcistica non è così lunga, è il suo terzo anno di professionismo come allenatore quindi bisogna aspettare a giudicare. Ha delle idee importanti però Firenze è una piazza esigente".

Zaniolo può essere un buon rinforzo? "E' un giocatore che ha sempre lasciato intravedere delle qualità, però non si è mai confermato. Per le qualità che ha avrebbe dovuto già dimostrare. E' un 99, quindi è nella piena maturità e a Bergamo c'è tanta concorrenza. Non sta trovando spazio, Gasperini non guarda in faccia nessuno".