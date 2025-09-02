RFV Pino Vitale su Piccoli: "È stato preso perché si pensava che Kean potesse partire"

vedi letture

Pino Vitale, ex direttore sportivo tra le altre di Empoli e Lucchese, è intervenuto nel pomeriggio di Radio FirenzeViola durante "Palla al centro" per parlare del mercato della Fiorentina. Queste le sue parole:

Cosa ne pensa della campagna acquisti della Fiorentina: "Penso che i viola ripartano da quattro certezze, De Gea, Dodò, Gosens e Kean. Sono anche contento dei riscatti di Gudmundsson e Fagioli, così come dell'acquisto di Fazzini, che è l'unico giocatore di prospettiva preso. Per quanto riguarda gli altri arrivi, Sohm lo ritengo un po' lento, Nicolussi Caviglia ha fatto bene a Venezia ma non lo ritengo un giocatore che sposta gli equilibri, in difesa invece si è preso Lampety che poteva anche non essere preso visto che in primavera c'era un giovane di prospettiva che piaceva a Pioli. La dirigenza ha scelto però di puntare sul giocatore del Brighton per cautelarsi su un possibile addio di Dodò nella prossima stagione. Per avere una Fiorentina più forte servivano un difensore e un regista importante".

Come valuta la scelta di puntare su Piccoli: "E' un acquisto che era già stato chiuso ai primi di giungo. Il procuratore di Piccoli infatti è Lucci, che è anche il procuratore di Kean ed è molto amico di Pradè. Lucci ha consigliato al dirigente viola, facendogli pagare una cifra abbastanza alta, di prendere un ragazzo sicuramente di prospettiva, in vista anche di una possibile cessione di Kean. La Fiorentina ha scelto quindi di cautelarsi con l'ex Cagliari".

Ascolta il podcast per l'intervista completa